İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın zemin katında bulunan kolonlardan ses geldiğini duyan bina sakinleri ihbarda bulundu. Kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi.

AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki 6 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'ndeki Şahin Apartmanı'nın sakinleri akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen binayı tahliye etti.

Yanındaki binalar da boşaltıldı

1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kalacak yeri olmayan ailelere Bahçelievler Belediyesi'nce otelde konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.

"Yıkılması gerekiyorsa bu akşam yıkacağız"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada 1977 yapımı 5 katlı binada 12 daire ve 5 dükkan olduğunu belirterek, "Bu binayı boşalttık. Sesler geliyor. Kolonda patlama gördü teknik ekibimiz. Yanındaki iki bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok. Şu anda tedbirleri aldık. Evlerde kimse yok. Ses ölçümü, röntgen çekimi, hassas olarak kolonlarda, binada kayma var mı diye ölçüm aletini getirdik. Ona bir saat içerisinde karar verilecek. Eğer yıkılması gerekiyorsa bu akşam makinelerimiz geliyor, yıktıracağız. Eğer müsaitse, devam edebilirse yarın yıkacağız. Diğer binalardan da karot alacağız" dedi.

Dairelerinden tahliye edilen vatandaşları otelde misafir edeceklerini söyleyen Bahadır, "Yaklaşık 50 vatandaşımızı otellere yönlendirdik. Orada ağırlayacağız. Önemli olan, buradaki çürük apartmanın yıkılmasında vatandaşlarımıza bir zarar gelmesin. Tabii içeride eşyası olan arkadaşlarımız var. Yapılan test neticesinde kıymetli eşyalarını almalarına belki müsaade edebiliriz ama ona teknik ekibimiz karar verir. Tedbirimizi aldık, bekliyoruz. Sabaha kadar buradayız. Önemli olan kazasız belasız bu durumu atlatmak" diye konuştu.