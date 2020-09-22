İstanbul barajlarındaki doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde

Yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Son ölçüme göre bu seviye yüzde 39,90 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,90 olarak ölçüldü.

Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,80 olarak ölçülmüştü.

Su oranın düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı…

21 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21,10 olarak kayıtlara yansıdı.

“SUYU VERİMLİ KULLANMAK GEREKİYOR”

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“2020 yılı itibarıyla hava, geçmiş yıllara göre İstanbul'da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul'daki su tüketimleri daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor olabiliriz. Önümüzdeki ekim, kasım ve aralık aylarında yüzde 40’lık bir yağış alıyoruz. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul'da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi. Bütün bunları ele aldığımız zaman su hayatımızın her anı için son derece önemli. Suyu verimli kullanmak gerekiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Aslında su bol olsa bile verimli kullanmak gerekiyor.”





“BAZI YILLAR DAHA KURAK GEÇEBİLİYOR”

Barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıllarla kıyaslayan Prof Dr. Toros, su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Toros, “Geçen yıl aynı döneme baktığımız zaman barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Bu sene yüzde 40'ın altına düşüyor olması tabii ki güzel bir sonuç değil. Hepimiz için arzu edilmeyen bir sonuç. Bazı yıllar daha kurak geçebiliyor, bazı yıllar daha yağışlı geçebiliyor. Suyu daha verimli kullanmanın yollarını aramak gerekiyor.” diye konuştu.

“HER BİR SUYUN KARBON AYAK İZİ VAR”

Su israfının önüne geçilmesi için vatandaşların suyu dikkatli kullanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Toros, “Boşa akıtacağımız her bir damlanın atmosferimizi kirlettiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var. O su damlasının bize gelinceye kadar atmosfere karbon saldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede ev ve iş yerlerinde yapabileceklerimiz var.” şeklinde konuştu.

“MEVSİM NORMALLERİNDE GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Önümüzdeki aylar için tahminlerde bulunan Toros, “Tahminler mevsim normallerinde geçecek gibi görünüyor. Tahminler düşmemesi yönünde. İklimdeki salınımlar çok farklı yapılara götürebilir. Onun için yüzde 40'ın bile altına düşmemesinin yollarını aramamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.