İstanbul Başakşehir'de kafede silahlı saldırı: 1 ölü Başakşehir’de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti.

Saldırı sonucu ağır yaralandı

Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)