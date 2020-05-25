İstanbul, bayramda sessizliğe büründü

Koronavirüs tedbirlerince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren ölümcül koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler almıştı.

Alınan önlemler sonucu salgındaki durum her geçen gün iyiye gidiyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE SESSİZLİK DEVAM EDİYOR

Salgınla mücadele kapsamında ise Arife günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyduğu görüldü.

Bu bayram geçtiğimiz bayramlara göre korona gölgesinde daha buruk geçerken, cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizliğini korumaya devam ediyor.

YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

Geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi ve E-5 Karayolu bu bayram boş kaldı.

Kısıtlamadan kapsam dışı kalan vatandaşlar ise toplu taşımayı kullanmak için duraklarda bekledi.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, dolup taşan duraklar boş kaldı.