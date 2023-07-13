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Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan çöl sıcakları toplu taşıma için duraklarda bekleyenleri zorluyor.
Beşiktaş ilçesindeki Deniz Müzesi'nin karşısında her gün binlerce insanın geçiş yaptığı ve otobüse bindiği, dolmuşların beklediği, taksilerin müşteri almak için sık sık durduğu durak vatandaşları isyan ettiriyor.
Sıcak havada dakikalarca otobüs bekleyen yaşlılar ayakta durmakta güçlük çekiyor.
Vatandaşlar kapalı durak istiyor
Megakentin en işlek bölgelerinden birinde bulunan tek durak da ters yöne bakıyor.
Show Haber'in aktardığına göre güneşin altında durak olmayan durakta bekleyen vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını ve kapalı bir durak yapılmasını talep ediyor.