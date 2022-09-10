İstanbul Beşiktaş'taki ünlü mekanda yangın 

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

Akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana gelen olayda, bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çalışanlar müdahale etti

Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

















