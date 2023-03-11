İstanbul Beykoz’da ehliyetsiz sürücünün drifti pahalıya patladı İstanbul Beykoz'da otomobiliyle kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 36 bin 722 TL para cezası kesildi.

Trafikte diğer sürücüleri can güvenliğine hiçe sayan magandaların, tehlikeli hareketlerine bir yenisi daha eklendi..

Bu kez adres İstanbul.

Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde sürücü B.J.T. lüks otomobili ile kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye attı.

Sürücü yakalandı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz sürücü B.J.T.’ yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetsiz drift atan sürücüye 36 bin 722 lira para cezası kesildi

B.J.T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yapmaktan toplamda 36 bin 722 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullandırmaktan ise 8 bin 190 lira cezai işlem uygulandı.



Ehliyetsiz sürücü B.J.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.