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    İstanbul Beylikdüzü'nde oto tamircide patlama

    İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir oto tamircide yaşanan patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.
    • 29.08.2022 - 18:30
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    İstanbul Beylikdüzü'nde oto tamircide patlama

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    Patlama sırasında çevredeki iş yerleri ve otomobillerin camları kırıldı.

    Patlama ölen ve yaralanan olmadı

    Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. DHA'nın haberine göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

    İstanbul Beylikdüzü nde oto tamircide patlama #1

    İstanbul Beylikdüzü nde oto tamircide patlama #2

    İstanbul Beylikdüzü nde oto tamircide patlama #3


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