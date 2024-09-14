İstanbul - Beyoğlu'nda durakta bekleyen İETT otobüsünde yangın çıktı Beyoğlu'nda, kalkış saatini bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde Fındıklı durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, trafik sıkıştı ve çevredekiler büyük panik yaşadı.

Şoförün ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sırasında yoldan geçmekte olan bir sulama tankeri de yangına müdahale etti.

MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)