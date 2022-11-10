İstanbul Beyoğlu'nda tersane inşaatında asansör devrildi

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç'te bulunan tersane inşaatında dış cephe asansörünün devrilmesi sonucu 4 işçi hafif yaralandı.

İstanbul'da Haliç kıyısında bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe yapımında kullanılan asansörlerden biri saat 13.30 sıralarında ortadan ikiye ayrılarak devrildi.

4 işçi yaralandı

Asansör büyük bir gürültüyle çökerken 4 işçi hafif yaralandı. Diğer işçiler yaralı arkadaşlarının yardımına koştu.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilerden 1'ini hastaneye kaldırırken, hafif sıyrıkları olan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Olay sonrası soruşturma başlatıldı.



























