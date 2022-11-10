Petrol
92.36
-0.31%
Euro
18.8518
1.21%
Dolar
18.5422
-0.25%
Altın
1.039
2.09%
Borsa
4460
0.00%
Bitcoin
339.112
0.29%
BTXN Coin
8.99
1.92%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    İstanbul Beyoğlu'nda tersane inşaatında asansör devrildi

    İstanbul Beyoğlu'nda Haliç'te bulunan tersane inşaatında dış cephe asansörünün devrilmesi sonucu 4 işçi hafif yaralandı.
    • 10.11.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Beyoğlu'nda tersane inşaatında asansör devrildi

    İstanbul'da Haliç kıyısında bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe yapımında kullanılan asansörlerden biri saat 13.30 sıralarında ortadan ikiye ayrılarak devrildi.

    4 işçi yaralandı

    Asansör büyük bir gürültüyle çökerken 4 işçi hafif yaralandı. Diğer işçiler yaralı arkadaşlarının yardımına koştu.

    DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilerden 1'ini hastaneye kaldırırken, hafif sıyrıkları olan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.

    Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #1


    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #2

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #3

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #4

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #5

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #6

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #7

    İstanbul Beyoğlu nda tersane inşaatında asansör devrildi #8


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı
    Magazin

    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!
    Gündem

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!

    Görüş Bildir