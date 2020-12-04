İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kentte etkili olan sis nedeniyle Boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğünü belirtti.

GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan, İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

"İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu Kavağı -Üsküdar Hattı"