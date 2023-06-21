İstanbul Boğazı'nda 70 ton kaçak midye ele geçirildi İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’ndeki denetimlerde 70 ton kaçak midye ele geçirildi. Denetimlerde 21 tekneye el konuldu. Ayrıca 1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası kesildi.

İHA

İstanbul'da Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak üzere yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Marmara Denizi'nde yapılan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

70 tonu aşkın kaçak midyeye el konuldu

Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı. 6 ayda 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde Ocak ayından itibaren yapılan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu.

1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası kesildi

El konulan midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası uygulandı.