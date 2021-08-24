İstanbul Boğazı'nda boş petrol tankeri arızalandı
Makine arızası nedeniyle 88 metrelik boş petrol tankeri, Ahırkapı Demir Sahası'na demir attı.
- AA
- 24.08.2021 - 08:56
- Güncelleme : 24.08.2021 - 09:26
İstanbul Boğazı'ndan, dün gece saatlerinde boş bir petrol tankeri geçti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 88 metre uzunluktaki boş petrol tankerinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir attığını duyurdu.
Tankerin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.
KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli’den Kavkaz’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan 88 metre boyundaki AQUA MARİNE adlı boş vaziyetteki petrol tankeri, KURTARMA-12 römorkörümüz ve kılavuz kaptanımızın refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi." ifadeleri kullanıldı.