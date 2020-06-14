İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Vatandaşlar boğaz kıyısında eskiden yapılan temizlik işlemlerinin şimdi yapılmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un parklarından gelen çirkin görüntüler denize sıçramaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Haliç'ten kötü kokulara dün, İstanbul'un en gözde sahillerinden Caddebostan'da eklenmişti. Sahilde yoğun bir tabaka halinde deniz kenarına biriken çöp yığınlarının ördeklerin yüzdüğü bir alan haline geldiği görülmüştü.

Bugün ise aynı görüntülere İstanbul Boğazı'nın kıyıları da eklendi. Sarıyer İstinye Sahili'nde lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıklarının oluştuğu görüldü.

(Caddebostan)

ÇÖP TABAKASI

Havadan görüntülenen marinada kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Birçok teknenin çevresi ve sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Boğaz kıyısının daha önce deniz araçları ile temizlendiğini belirten vatandaşlar bu yıl temizlik işlemlerinin yapılmadığını belirtti.

(İstinye)

"İBB'NİN TASARRUFLARINDAN"

Deniz kirliliğine duyarsız kalındığını söyleyen çevredeki bir vatandaş, “Güzelim deniz çok kötü bir durumda. İnsanlar çok duyarsız. Belediyeler de duyarsız kalıyor. Eskiden deniz motoru vardı, temizlik yapıyordu. Kıyı boyunca temizlik yapan motor şimdi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruflarından bir tanesi herhalde” diye konuştu.

(İstinye)

(İstinye)

(İstinye)