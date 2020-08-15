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    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri

    Koronavirüs salgınına rağmen gece kulübüne dönen yatlardaki partiler, tüm hızıyla devam ediyor.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 11:04
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    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

    1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

    YAT PARTİLERİ HIZ KESMİYOR

    Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu.

    Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #1

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #2

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #3

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #4

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #5

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #6

    İstanbul Boğazı’nda dansözlü yat partileri #7

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