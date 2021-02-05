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    İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

    İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 09:44
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    İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

    İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

    Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

    GEMİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALINDI

    İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

    Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

    İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli VİDEO

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #1

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #2

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #3

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #4

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #5

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #6

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #7

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #8

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #9

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #10

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #11

    İstanbul Boğazı nda deniz ulaşımına sis engeli #12

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