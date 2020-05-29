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    İstanbul Boğazı'nda fetih için saygı geçişi

    İstanbul Boğazı'nda fetih için saygı geçişi

    Program kapsamında gençler ve milli sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 11:38
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    İstanbul Boğazı'nda fetih için saygı geçişi

    İstanbul'da fetih coşkusu başladı...

    Kutlamalar, Milli sporcular ve gençlerin teknelerle saygı geçişi ile açılışı yaptı.

    Tekneler burada, Huber Köşkü'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk bayrakları ile selamladı. Erdoğan da teknelere, aynı şekilde karşılık verdi.

    TEKNELER TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

    İstanbul'da fetih şöleni erken saatlerde başlarken, saygı geçişi yapan tekneler Türk bayrakları ile donatıldı. Boğaz'ın eşsiz güzelliği ile birleşen Türk bayraklı tekneler görsel şölen oluşturdu. Tarihi anlar canlı olarak Türkiye ile paylaşıldı.

    İstanbul Boğazı'nda fetih için saygı geçişi VİDEO

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