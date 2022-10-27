Petrol
93.93
0.15%
Euro
18.7687
-0.01%
Dolar
18.6036
-0.02%
Altın
996.71
0.13%
Borsa
3976
0.00%
Bitcoin
389.750
3.39%
BTXN Coin
10.48
-2.42%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
    • 27.10.2022 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

    İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği askıya alındı.

    Yoğun sis sebebiyle çift yönlü askıya alındı

    AA'nın haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

    Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.

    Trafik saat 09:00'da tekrar açılacak

    Trafik, görüşün iyileşmesiyle birlikte saat 09:00'da Kuzey/Güney yönlü olarak tekrar açılacak.

    İstanbul Boğazı nda gemi trafiği askıya alındı #1


    Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 12 bini aştı
    Milli Takımlar

    Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 12 bini aştı

    İHH Youtube Web
    Advertorial

    İHH Youtube Web

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?

    Görüş Bildir