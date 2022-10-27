İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği askıya alındı.

Yoğun sis sebebiyle çift yönlü askıya alındı

AA'nın haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.

Trafik saat 09:00'da tekrar açılacak

Trafik, görüşün iyileşmesiyle birlikte saat 09:00'da Kuzey/Güney yönlü olarak tekrar açılacak.