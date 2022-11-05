Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.754
0.38%
BTXN Coin
10.60
4.43%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim

    İstanbul'da deniz polisi, boğazdaki gezi ve tur tekneleri denetimlerinde kaptanların ve teknelerin yeterlilik belgeleri ile yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştirdi.
    • 05.11.2022 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim

    İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla İstanbul boğazındaki balıkçı, gezi ile tur teknelerinde genel huzur ve asayiş denetimi yaptı.

    Saat 14.00’de başlayan denetimler saat 16.00’da sona erdi.

    Tekne ve yolculara denetim

    Polis ekipleri, teknelerdeki yolculara Genel Bilgi Taraması yaparken gemilerin ruhsatlarını, kaptanların ise yeterlilik belgeleri ile ehliyetlerini kontrol etti.

    Polis, teknelerdeki turistlerin de pasaportlarını kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına baktı. Ekipler aynı zamanda özellikle tur teknelerindeki görevlileri içeride sigara içilmemesi konusunda uyardı.

    DHA'nın haberine göre, boğazdaki denetimler sırasında 20 kişiye Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı.

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #1

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #2

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #3

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #4

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #5

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #6

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #7

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #8

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #9

    İstanbul Boğazı nda teknelere denetim #10


    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı
    Dünya

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı

    İzmir'de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi
    İç Haber

    İzmir'de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir