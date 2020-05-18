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    İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

    Yunusların dansı, eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.
    • AA
    • 18.05.2020 - 12:58
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    İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

    İstanbul Boğazı, yunusların gösterisine sahne oluyor.

    İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda, yunusların görünürlüğü arttı.

    YUNUSLARIN DANSI

    Balık sürüsü kovalayan ya da yük gemilerine eşlik eden yunuslar, Boğaz'dan geçerken adeta şov yapıyor.

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