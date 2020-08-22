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    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor

    Gece kulübüne dönen yat ve teknelerdeki partiler tüm engellere rağmen devam ederken, salgın tedbirlerini hiçe sayarak eğlenen bir grup o anları sosyal medyadan yayınladı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 09:51
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    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yat ve teknelerdeki partiler, tüm hızıyla devam ediyor.

    BÜTÜN KURALLAR UNUTULDU

    Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse karşı adeta meydan okudu.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen yat partileri hız kesmiyor

    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor #1

    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor #2

    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor #3

    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor #4

    İstanbul Boğazı’ndaki yat partileri hız kesmiyor #5

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