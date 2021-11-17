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    İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim

    İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata, cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 22:06
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    İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.

    BOĞAZDAKİ GEMİ VE VAPURLAR DA İNCELENDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi.

    İZİNSİZ LAZER GÖSTERİSİ YAPAN YATA, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.

    İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim #1

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