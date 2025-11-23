İstanbul Boğazı'ndaki Zeki Paşa Yalısı yeniden satışta: Vergisi 5,5 milyon lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boğaziçi’nin en dikkat çekici yapılarından Zeki Paşa Yalısı, Rumelihisarı’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altında bir kez daha satışa çıktı. Tarihi yalı, mimarisi, geniş bahçesi ve Boğaz manzarasıyla yeniden alıcısını bekliyor.

TARİHİ YALININ ÖZELLİKLERİ

23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşan Zeki Paşa Yalısı; barok etkili cephe süslemeleri, yarı sütunlu pencere aralıkları ve özgün taş işçiliğiyle öne çıkıyor. Osmanlı konak düzenini Batı mimarisiyle birleştiren yapısı, Boğaz’daki en özel yalı örneklerinden biri kabul ediliyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN HİKAYE

Yalı, Sultan II. Abdülhamit döneminde Tophane Müşiri Zeki Paşa tarafından, mimar Alexandre Vallaury’ye 20. yüzyılın başlarında aile yazlığı olarak inşa ettirildi.

Zeki Paşa’nın 1914’te vefatının ardından yapı el değiştirdi; bir dönem Vahdettin’in damadı Ömer Faruk Efendi ve eşi Sabiha Sultan tarafından kullanıldı.

Cumhuriyet döneminde de sahip değiştiren yalı, 1930’larda Baştımar ailesi tarafından satın alındı ve uzun yıllar özel konut olarak korundu.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI YAPILARINDAN

Zeki Paşa Yalısı, 2019’da Türkiye’nin en yüksek fiyatla satışa çıkarılan konutları arasında yer aldı.

O dönem 550 milyon TL talep edilen yalı, yaklaşık 100 milyon dolara denk gelen bu bedelle gündem olmuştu.

Bugünkü kur ve değerleme hesaplamalarına göre yalının fiyatının 4 milyar 200 milyon TL seviyesine çıkmış olabileceği belirtiliyor. Yıllık emlak vergisinin ise 5,5 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.