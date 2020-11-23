İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar

İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar

Kendilerine "Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar" adını veren grup, dün saat 17.00'de dezenfektan sıkıp buz gibi soğuk denize girerek kulaç attı.

İki yıldır özellikle kış aylarında denize giren ve tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup her pazar günü soğuk, yağmur, kar, kış demeden İstanbul Boğazı'nda denize giriyor.

PAZAR RUTİNİ HALİNE GELDİ

Dezenfektan sıkıp maskelerini çıkararak İstanbul Boğazı'nda denize giren tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup, kış aylarında yaptıkları yüzme etkinliğini her pazar günü tekrarlıyor.

İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar VİDEO

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Kışın ortasında, soğuk havada dün saat 17.00 sıralarında tekneden denize atlayan Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer Köseoğlu, Organizatör Mustafa Bozkurt, işletmeci Taner Acarkaya ve iş insanı Ali Osman Akat İstanbul Boğazı'nda yüzerken renkli görüntüler oluşturdu.

Eski futbolcu Tanju Çolak da gruba destek vermek için orada bulundu. Grup üyeleri tek tek denize atlarken Tanju Çolak son anda geri çekilerek denize girmekten vazgeçti.

Gruptakilerin denize atlamasıyla çıkmaları bir oldu.



































