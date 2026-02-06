İstanbul Büyükçekmece'de tartıştığı kişinin aracına saldıran şüpheli yakalandı

- İstanbul Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişinin aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı.
- Ekipler, sosyal medyada yayılan görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti.
- Ö.K.'ye idari para cezası verilip, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolunda minibüs sürücüsünün trafikteki tartışmanın ardından servis aracının camını yumrukladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler plaka bilgisinden kimliği tespit edilen Ö.K.'yi gözaltına aldı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulandı.
Emniyete götürülen 28 yaşındaki Ö.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.