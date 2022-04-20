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    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir

    Olası bir İstanbul depreminde eski araştırmaya göre 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngürülüyordu. İBB'nin yeni yaptığı araştırmaya göre bu rakam 91 bine çıktı.
    • 20.04.2022 - 06:04
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    İstanbul'u tehdit eden en büyük sorunlardan biride kentte yaşanması beklenen büyük bir deprem olduğu biliniyor.

    1999'da yaşanan depremin ardından bilim insanları Marmara'da yaşanacak yeni bir deprem ile ilgili sürekli uyarılar yapıyor.

    İstanbul depremine yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir - Video

    91 bin bina ağır hasar görebilir

    İBB'nin yaptığı deprem hasar tahmin araştırmasına göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde en az 91 bin binanın ağır hasar görmesi bekleniyor. Bu rakam eski araştırmalarda 48 bin civarındaydı.

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir #1

    "1 milyon kişi evsiz kalabilir"

    Jeoloji Mühendisi Prof.Dr Okan Tüysüz olası bir depremde konaklama sorunu yaşanacağını belirterek, "Olası deprem ciddi can kaybına ve konaklama sıkıntısına sebep olacak. Tahminen 1 milyon kişi evsiz kalabilir." ifadelerini kullandı.

    Olası İstanbul depreminde 166 bin binanın orta hasar alması bekleniyor.

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir #2

    "Depremin olacağı kesin"

    Tüysüz depremin zamanına ilişkin, "Her 250 yılda bir deprem oluyor aşağı yukarı ve süre artık doldu. Ancak depremin ne zaman olacağını söylemek pek mümkün değil. Belki bugün belki yarın belki 50 yıl sonra. Ama olacağı kesin." dedi.

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir #3

    Depremde 13 ilçe büyük hasar alabilir

    NTV'nin haberine göre, depremde en çok hasar alması beklenen ilçeler arasında; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, B.Çekmece, K.Çekmece, Esenyrut, Beylikdüzü, Avcılar, Bayrampaşa, Fatih, Güngören, Zeytinburnu, Bakırköy yer alıyor.

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir #4

    Denize yakın bölgeler risk altında

    Depremlerde fay hattına yakın, zemin yapısı bozuk, yeterli mühendislik hizmeti almayan bölgeler risk alanları içerisinde yer alıyor.

    Bu duruma göre; Haliç'in batısında, TEM otoyolunun güneyinde yer alan ve Marmara Denizi'ne yakın alanlar risk altında gözüküyor.

    2012'den bu yana İstanbul'da 79 bin riskli bina tespit edildi. 72 bin binanın yıkımı gerçekleştirildi.

    İstanbul depreminde yeni senaryo: 91 bin bina hasar görebilir #5


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