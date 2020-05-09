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İstanbul ve Kırklareli’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 kişiden 15'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul ve Kırklareli'de 15 gün içerisinde 6 farklı operasyon düzenledi.

6 FARKLI OPERASYONDA UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda Edirne’nin Bulgaristan sınırından teslim aldığı 22 kilogram marihuana, Kırklareli’nin Vize ilçesinde ele geçirildi.

İstanbul’da Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise 37 kilogram esrar, 11 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 250 gram kokain, 270 adet ecstasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin çoğaltılmasında kullanılan maddeye el konuldu.

İstanbul Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları

20 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Düzenlenen perasyonlarda 19’ü Türk, 1’i yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15'i tutuklandı.







