İstanbul Esenyurt'ta halk, başıboş köpeklerden şikayetçi: Çocuklara saldırıyorlar Esenyurt'taki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyerek, belediyenin sokak köpeklerini toplamasını istedi.

AA

Yurt genelinde devam eden başıboş sokak köpeği terörü, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

İstanbul'da da önü alınamayan sokak köpeği sorunu günden güne büyüyor.

Vatandaşlar başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor

Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, Nazım Hikmet Bulvarı ve çevresinde bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Kalabalık halde dolaşan köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin bu hayvanları toplayarak sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

"Çocuklarımız için endişe ediyoruz"

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bahri Demir, belediye ekiplerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerini anlatarak, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.

"Köpekler barınaklara alınmalı"

Selin Şakacı köpeklerin biran önce mahalleden toplanmasını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız okula giderken çok sıkıntı yaşıyoruz. Köpeklerin barınaklara alınmaları bu şekilde başı boş bırakılmamaları lazım." diye konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de başıboş gezen köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)