İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı
- 17.11.2022 - 00:00
- Güncelleme : 17.11.2022 - 00:43
İstanbul'un Fatih ilçesi Evliya Ata Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı.
10 kişi yaralandı
İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10’a yükseldi.
Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.
Fatih Belediye Başkanı Turan incelemelerde bulundu
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’teki doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
İHA'nın haberine göre, olay hakkında bilgi alan Başkan Turan, çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.
İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı VİDEO