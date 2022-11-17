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    İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

    İstanbul Fatih'te meydana gelen doğalgaz patlamasında, yaralı sayısı 10'a yükseldi.
    • 17.11.2022 - 00:00
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 00:43
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    İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Evliya Ata Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana geldi.

    Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı.

    10 kişi yaralandı

    İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10’a yükseldi.

    Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

    Fatih Belediye Başkanı Turan incelemelerde bulundu

    Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’teki doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre, olay hakkında bilgi alan Başkan Turan, çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.

    İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı VİDEO

    İstanbul Fatih te doğalgaz patlaması: 10 yaralı #1


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