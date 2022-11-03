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    İstanbul Fatih'te dronlu asayiş uygulaması

    İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
    • 03.11.2022 - 18:37
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    İstanbul Fatih'te dronlu asayiş uygulaması

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve şüpheli kişilere yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

    Denetime, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri destek verdi. Denetimde polis dronu ile havadan da çevre kontrolü yapıldı.

    GBT kontrolü yapıldı

    Saat 16.00’da başlayan genel asayiş uygulaması akşam saatlerine kadar devam etti. Denetimlerde mekanların içerisine giren ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı.

    Göçmenler, aranması olanlar merkeze götürüldü

    İHA'nın haberine göre, denetimler kapsamında düzensiz göçmenler, aranması olanlar ve üzerinde suç unsuru bulunan kişiler polis merkezlerine götürüldü.

    İstanbul Fatih te dronlu asayiş uygulaması #1

    İstanbul Fatih te dronlu asayiş uygulaması #2

    İstanbul Fatih te dronlu asayiş uygulaması #3


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