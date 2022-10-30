İstanbul Fatih'te kanalizasyon çalışmasında doğalgaz borusu patladı

İstanbul Fatih'te iş makinası ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada delinen borudan mahalleye doğalgaz sızıntısı oldu.

Saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü Hobyar Mahallesi Cemal Nadir Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerinde izinsiz kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada iş makinasının kepçesi doğalgaz borusuna çarptı.

Boru delindi, yoğun gaz sızıntısı oldu

Çarpmanın etkisiyle doğalgaz borusu delinirken etrafa yoğun gaz sızmaya başladı. Doğalgaz borusunu deldiklerini fark eden işçiler iş makinasını sokağın başına getirip olay yerinden kaçtı.

Mahallenin gazı kesildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde önlem alırken, İGDAŞ ekipleri tüm mahallenin gazını tedbir amaçlı kesti.

İHA'nın haberine göre, daha sonra ekipler gaz kaçıran boruyu tamir etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.