İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı
İstanbul Fatih'te polis otosu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 polis yaralandı.
- 08.06.2022 - 19:30
- Güncelleme : 08.06.2022 - 19:41
Akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli'de polis otosu tramvayla çarpıştı.
3 polis yaralandı
Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
Ekiplerin çalışmasının birmsi ve polis otosunun kaldırılmasının ardından tramvay da hareket ettirildi. Tramvay seferleri normale döndü.
İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı VİDEO