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    İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı

    İstanbul Fatih'te polis otosu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 polis yaralandı.
    • 08.06.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 19:41
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    İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli'de polis otosu tramvayla çarpıştı.

    3 polis yaralandı

    Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

    Ekiplerin çalışmasının birmsi ve polis otosunun kaldırılmasının ardından tramvay da hareket ettirildi. Tramvay seferleri normale döndü.

    İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı VİDEO

    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #1


    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #2

    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #3

    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #4

    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #5

    İstanbul Fatih te polis otosu tramvayla çarpıştı #6


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