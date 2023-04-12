İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 ölü İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı'da bulunan tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

AA

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler arama kurtarma çalışması yaptı

Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleri ile birlikte iki saat yıkılan surların altında arama yaptı.

Ekipler, çalışmanın ardından 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar olduğu öğrenilen kişinin cansız bedenine ulaştı.