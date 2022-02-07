İstanbul'un Fatih ilçesinde Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu.

SEFERLER AKSADI

Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

BAZI YOLCULAR YÜRÜDÜ

Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yaya olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilerek, seferler normal seyrine döndü.

İstanbul Fatih'te tramvay hattında arıza VİDEO













