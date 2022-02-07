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    İstanbul Fatih'te tramvay hattında arıza

    İstanbul'un Fatih ilçesinde Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 19:06
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    İstanbul Fatih'te tramvay hattında arıza

    T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu.

    SEFERLER AKSADI

    Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

    BAZI YOLCULAR YÜRÜDÜ

    Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yaya olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilerek, seferler normal seyrine döndü.

    İstanbul Fatih'te tramvay hattında arıza VİDEO

    İstanbul Fatih te tramvay hattında arıza #1

    İstanbul Fatih te tramvay hattında arıza #2

    İstanbul Fatih te tramvay hattında arıza #3

    İstanbul Fatih te tramvay hattında arıza #4


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