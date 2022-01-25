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    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa'daki yolcular tahliye edildi

    Bursa üzerinden İstanbul'a girişlerinin yasaklanmasıyla otobüs terminalinde mahsur kalan yaklaşık 450 yolcu, yurtlara yerleştirildi. Yolcular, İstanbul dahil seyahatine izin verilen illere geçti.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 18:27
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    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa'daki yolcular tahliye edildi

    Yurdu etkisi altına alan ve İstanbul'da yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle Bursa üzerinden İstanbul'a gidecek olan şehirler arası seyahat  yapan yolculara, dün akşam izin verilmedi.

    Otobüs terminalinde  bekletilen yolcular, Bursa Valiliği ve  Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    450 YOLCU AĞIRLANDI

    Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle yurda yerleştirilen yaklaşık 450 yolcu, gece boyunca burada ağırlandı.

    YOLCULAR OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ

    Yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan yolcular, hava şartlarının uygunluğu dikkate alınarak saat 12.30'da, ağırlandıkları yurttan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle alınarak, İstanbul başta olmak üzere seyahatlerine izin verilen illere gitmeleri için otobüs terminaline götürüldü. Yolcular buradan otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildi.

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa'daki yolcular tahliye edildi VİDEO

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #1

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #2

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #3

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #4

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #5

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #6

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #7

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #8

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #9

    İstanbul girişinin kapatılmasıyla Bursa daki yolcular tahliye edildi #10


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