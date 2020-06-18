İstanbul'da maske zorunluluğunda ilk gün

İstanbul'da açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, vatandaşlar maske kullanımına dikkat etmeye başladı.

Açık alanlarda maske takan İstanbul'lular, toplu taşımalarda ve kalabalık yerlerde de maske kullanımına dikkat etmeye başladılar.

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti.

“HERKESİN MASKE TAKMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Sağlık çalışanı olan bir vatandaş, “Herkesin maske takması çok önemli. Ben bir sağlıkçı olarak bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Herkesin maske takmasının önemli olduğunu söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

İstanbul güne maskeyle başladı VİDEO