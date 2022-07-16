İstanbul Güngören'de şüpheli valiz paniği
İstanbul Güngören'de eczane önünde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
- 16.07.2022 - 20:34
- Güncelleme : 16.07.2022 - 21:08
Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eczane önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Şüpheli paketin bulunduğu sokak, ekipler tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi.
1 saat sonra valizin sahibi geldi
DHA'nın haberine göre, yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi sokağa geldi. Yapılan incelemenin ardından valiz sahibine teslim edildi.
İstanbul Güngören'de şüpheli valiz paniği VİDEO