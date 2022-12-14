Bölgede sel felaketinde seraların sular altında kalmasıyla İstanbul'a ulaştırılan ürünlerin fiyatları yükseldi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

Bölgeyi olumsuz etkileyen afet, birçok vatandaşın ev ve iş yerlerine, otomobillerine önemli ölçüde zarar verdi.

Öte yandan bölgede yaygın olan seralar da sel afetinden olumsuz etkilendi.

İHA'nın aktarımına göre; seraların sular altında kalmasından dolayı hasatın azalmasıyla İstanbul'a gelen ürünlerde de düşüş yaşandı.

Sel sonrası ürünlerin fiyatları

Fiyatları yükselen meyve ve sebzeler ortalama 5 liraya yükseldi.

Meyve ve sebze halinde geçen hafta 9 liradan satılan domates, 15 liraya kadar çıktı. Çarliston biber 9 liradan 14 liraya çıktı. Patlıcan 11 liradan 14 liraya, sivri biber 12 liradan 17 liraya, kabak 10 liradan 14 liraya ve kırmızı biber 25 liradan 30 liraya çıktı. Fiyatı sabit kalan Finike portakalı ise 15 liradan satılıyor.

"Havalar soğudukça fiyatlar yükselir"

Antalya'da sel olduktan sonra ürünlerin az çıktığını ve buna bağlı olarak İstanbul'a gelen ürün fiyatlarının arttığını söyleyen hal esnafı Kemal Günaydın, "Yağmur yağdıktan sonra Antalya'dan ürünler İstanbul'a az geldi. Fiyatlar da buna bağlı olarak biraz yükseldi. Antalya'daki seralarda biber, patlıcan, domates, salatalık, kırmızı biber gibi sebzeler yetişiyor. Sel olduğunda seralar zarar görüyor ve ürünler yetişmiyor. Buna bağlı olarak da fiyatlar yükselir. Nakliye maliyetlerinden dolayı Antalya'dan bedavaya bir ürün alsan İstanbul'a 4 liraya gelir. Ayrıca meyve ve sebzelerin mevsimi geçtiği zaman da fiyatlara etki eder. Havalar soğudukça fiyatlar yükselir. Antalya'daki selden önce İstanbul'da bulunan meyve ve sebze halinde domates 9-10 liraydı, şu anda 15 liraya kadar çıktı." dedi.

İstanbul hali Antalya'daki selden etkilendi VİDEO

