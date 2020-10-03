İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilo 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı.

İstanbul Havalimanı’na inen uçaktaki valizler, narkotik köpeği ile kontrol edildi. Narkotik köpeği şüpheli yolcunun valizine tepki verdi. Bunun üzerine yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

3 AYRI OPERASYON

Valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenmiş, 5 şeffaf poşet içerisinde 6 kilo 215 gram Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonlarda ise her ikisi de yabancı uyruklu olan yolculardan birinin valizinde 2 kilo Khat bitkisi, diğerinin valizinde ise 10 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.















