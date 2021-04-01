FETÖ Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösteren 2 şüpheli, uçakla geldikleri İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, örgütün ‘yurt dışı yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren ve Kazakistan’da üst düzey sorumlu oldukları öğrenilen 2 şüphelinin, Türkiye’ye giriş yapacakları istihbaratı alındı.

Haklarında örgüt üyeliği suçlaması ile yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B.’nin başkent Astana’dan hareket ettikleri belirlenirken, örgüt üyelerinin de içinde olduğu tarifeli uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

SORGUYA ALINDILAR

İniş öncesi uçağın çevresinde ve pasaport girişinde tedbir alan emniyet ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yakalayarak gözaltına aldı. İki örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 2 FETÖ'cü yakalandı VİDEO









