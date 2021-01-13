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    İstanbul Havalimanı'nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar

    İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin tespit edildi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 09:55
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    İstanbul Havalimanı'nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dış hatlar transit alanda Benin'den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu 'risk analizi' çalışması kapsamında takibe aldı.

    Madrid'e transit uçuşu olan Ganalı yolcu, terminalde şüpheli hareketleriyle dikkat çekti.

    YERE YIĞILDI

    Yolcunun bayılması üzerine polis, yutma yoluyla uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesiyle Ganalı yolcuyu gözaltına aldı.

    İstanbul Havalimanı nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar #1

    MİDESİNDEN 93 KAPSÜL ÇIKARILDI

    Hastanede yapılan kontrollerde, şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde midesinde kapsüllerin içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

    Yapılan tıbbi müdahalenin ardından Ganalı yolcunun yuttuğu içinde metamfetamin olan 93 adet kapsül midesinden çıkartıldı.

    İstanbul Havalimanı nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar #2

    TUTUKLANDI

    Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcunun tutuklandığı belirtildi.

    Ganalı yolcunun midesinden metamfetamin çıktı VİDEO

    İstanbul Havalimanı nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar #3


    İstanbul Havalimanı nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar #4

    İstanbul Havalimanı nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar #5

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