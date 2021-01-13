Haberler

İç Haber

İstanbul Havalimanı'nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar

İstanbul Havalimanı'nda bayılan yolcunun midesinden çıkanlar

İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin tespit edildi.