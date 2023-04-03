İstanbul Havalimanı'nda hamur makinesinden kokain çıktı İstanbul'a Sao Paulo'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede narkotik dedektör köpeği 42 kilogram kokain buldu.

DHA

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde, yurt dışından gelen bir kargo incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda, Sao Paulo’dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki "hamur karma makinesi" şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrole edildi.

Köpek tepki verdi

Kontrol esnasında narkotik dedektör köpeklerin eşyaya yoğunlaşarak tepki verdiği görüldü.

Şüpheleri artan ekipler tarafından fiziki kontrol gerçekleştirmek üzere tahta kutular açılarak detaylı inceleme başlatıldı.

Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş yüklü miktarda paketlerin bulunduğu tespit edilirken, paketlerin beyaz toz maddelerle dolu olduğu görüldü.

Kokain olduğu saptandı

Beyaz toz maddeden alınan numunenin analizinde, maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 42 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, uyuşturucuya el konuldu.