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    İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu

    İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 19:16
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    İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu

    Risk grubunda yer alan İstanbul’da ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı’nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı.

    SOSYAL MESAFE KURALLARI HİÇE SAYILDI

    Pasaport bankolarında yaşanan yoğunluk uzun sıraların oluşmasına neden oldu. Pasaport sırası bekleyen yolcular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarının kalabalık olduğu görüldü.

    İstanbul Havalimanı nda pazar yoğunluğu #1

    İstanbul Havalimanı nda pazar yoğunluğu #2

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