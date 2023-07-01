İstanbul Havalimanı'nın 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer kalmadı Kurban Bayramı tatilinde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşayan İstanbul Havalimanı otoparkında araç yoğunluğu da yaşandı. 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulamayan yolcular otomobillerini geçiş yollarına park etmek zorunda kaldı.

DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor...

Arefe gününden itibaren tatili değerlendirmek adına yollara düşen vatandaşlar, yazlık bölgelere akın etti.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlar, şimdi de mesaiye başlamadan önce dönüş yoluna geçti.

Bayramın ertesi gününde boş kalan yollar yeniden trafiğe bürünürken, deniz ve hava yoluna da ilgi büyük..

İstanbul Havalimanı otoparkı doldu

Dünyanın tek çatı altında en büyük otoparkı olan İstanbul Havalimanı otoparkında bayram tatilinde araç yoğunluğu yaşandı.

Açık ve kapalı olmak üzere toplam 40 bin araç kapasitesine sahip otoparkta bazı yolcular otomobillerini park edecek yer bulamadı.

Günlük ücreti 130 lira olan otoparkta yer kalmadı

Günlük ücreti 130 TL olan otoparkta bazı sürücüler geçiş yollarına park etmek zorunda kalırken, bazı sürücülerin de yasak olmasına rağmen engelli araç park yerlerini kullandığı görüldü.

Bayram tatilini yurtiçi ve yurtdışı tatil noktalarında değerlendiren vatandaşların Kurban Bayramının son gününde dönüş yolculuğu da başladı. Dönüşler nedeniyle iç ve dış hatlar geliş katında yolcu yoğunluğu görüldü.

"7 gün aracım burada kaldı, 850 lira ödedik"

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönen yolcular, yaşanan yoğunluk nedeniyle zor park yeri bulduklarını belirtti.

Bayram tatilini yurt dışında geçiren Hasan Avcu, "Yer bulduk ama zor bulduk Biraz dolaşmak zorunda kaldık. Aracımız 6 gün boyunca burada kaldı. 650 TL civarı ödeme yaptım" dedi.

Bir başka yolcu ise, "Yurt dışına gittik zor olsa da yer bulduk. Bayram yoğunluğu vardı ama bulduk. 600 lira civarı ödeme yaptım " şeklinde konuştu.

Mehmet Kaya ise, "Kolay yer buldum. 7 gün boyunca aracım burada kaldı. Park ödemesini yaptık eve gidiyoruz. Toplam 850 lira civarı ödedik" dedi.