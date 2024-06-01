İstanbul Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa açıklarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe oturdu.
Batmaya başlayan teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı.
Açıklama geldi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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