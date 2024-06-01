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İstanbul Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

İstanbul Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı İstanbul Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı.