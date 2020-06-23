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    İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu

    İstanbul'da bugün öğleden sonraki zaman diliminde aktif olan yağış sonrası gözler hava tahmin raporlarına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 17:09
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    İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu.

    Uyarıları dinlemeyen ve tedbirini almayan birçok kişi zor anlar yaşadı.

    Gözler ise önümüzdeki günler için Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminine çevrildi.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    Meteoroloji tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

    İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu #2

     

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