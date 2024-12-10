İstanbul için planlandı; Saat bile verildi! Öğleden sonra geliyor...

Yağmur Dinç

Bir süredir gri havanın hakim olduğu İstanbul'a yeni bir müjde geldi.

Megakent için yağmur alarmı verildi.

Meteorolojik verileri inceleyen uzmanlar, öğle saatlerine işaret etti.

Hava Forum'un haberine göre, "İstanbul'a yağmur yaklaşıyor. Öğleden itibaren şakır şakır yağmur moduna geçiyoruz." denildi.

SAAT UYARISI

Paylaşımda, "İstanbullular güne parçalı bulutlu başladık. Öğlen 14.15'ten sonra ise lodos etkisiyle yeni bir yağışlı hava partisi geliyor. İş çıkışında şakır şakır yağmur bekliyoruz. Saçlarınızın ıslanmaması için mini şemsiyenizi açabilirsiniz. Hepinize iyi yağmurlar dileriz..." ifadeleri yer aldı.