İstanbul Kartal’da kontrolden çıkan bot kıyıya böyle vurdu: 1 kişi kayıp İstanbul Kartal açıklarında bottan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde motorlu bir bot kontrolden çıktı..

Kartal ilçesi açıklarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, denizde seyir halinde olan motorlu botun kontrolden çıkması sonucu 2 kişi denize düştü.

Bot ise su üzerindeki seyrinin ardından kıyıya vurdu.

1 kişi kayboldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Bot karaya çıktı"

Görgü tanıklarından A.K “Kartal açıklarında seyreden botun ters dönmesi sonucu iki arkadaşımız denize düştü. Bot karaya çıktı. Bir arkadaşımız hastanede, diğer arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.