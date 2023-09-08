İstanbul'da kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanılan kaza korkuttu..

Saat 05.45 sıralarında Şile Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda, 48 YC 905 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki 34 DJE 709 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kazaya neden olan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü iddiaya göre, olay yerinden kaçarken aynı otomobilde bulunan Yusuf B. ise yaralandı.

Bariyerlere çarparak durabilen diğer araç sürücüsü Hüseyin T. ise, kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Şile Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)