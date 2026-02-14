İstanbul Küçükçekmece'de kaynak yapan kamyonet yumruklandı

- Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' yapan kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
- Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü kamyonetin camını yumrukladı.
- Olay trafikte yoğunluk oluştururken anlar cep telefonuyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İmsan Sanayi Sitesi önünde taralı alan ihlali yaparak 'kaynak' yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken o anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.