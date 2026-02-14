Abone ol: Google News

İstanbul Küçükçekmece'de kaynak yapan kamyonet yumruklandı

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali yaparak 'kaynak' yapan kamyonetin şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü kamyonetin camını yumrukladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 01:02
  • Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' yapan kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
  • Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü kamyonetin camını yumrukladı.
  • Olay trafikte yoğunluk oluştururken anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İmsan Sanayi Sitesi önünde taralı alan ihlali yaparak 'kaynak' yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken o anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.

İç Haber Haberleri